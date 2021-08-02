الرياضة
الرجاء يفاوض دحدوح
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”وجود مفاوضات بين الرجاء والحسن دحدوح، لاعب نهضة الزمامرة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مسؤولي الفريق الأخضر اقتنعوا بمؤهلاته، وقدموا له عرضا للانتقال إلى فريقهم. وكشف المصدر ذاته أن اللاعب لا يمانع في مناقشة الموضوع، سيما أنه يسعى إلى خوض تجربة جديدة، خصوصا بعد نزولأكمل القراءة »
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