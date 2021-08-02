الصباح الفني
موسكير: “غبرت بزاف”
ما هي أسباب غياب سعيد موسكير عن الساحة الغنائية؟ فعلا “غبرت بزاف”، ومرت مدة طويلة لم أطلق فيها أي عمل غنائي جديد، رغم أنني اشتغلت على كثير من الأغاني منذ انطلاق الحجر الصحي. وفي الواقع لم تكن الظروف مواتية لطرح أي جديد بسبب تفشي الوباء، الذي كان له أثر نفسيأكمل القراءة »
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