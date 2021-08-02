وطنية
ارتباك في كيفية إلغاء المقاصة
المالية تقرر تقييد الحكومة المقبلة بقرار الإلغاء بعد إرساء السجل الاجتماعي قررت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلغاء صندوق المقاصة الداعم لمواد السكر، والدقيق، وغاز البوطان، تدريجيا على مدى 3 سنوات، مباشرة بعد إرساء نظام السجل الاجتماعي الرامي إلى تقديم دعم مالي لقرابة 6 ملايين أسرة فقيرة ومعدمة، ورفعأكمل القراءة »
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