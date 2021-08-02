حوادث
“كوفيد” يمنع اعتقال سارق
اضطر فريق من الشرطة القضائية بالجديدة، إلى وضع حراسة أمنية على مشتبه في قيامه بسرقات، بجناح مصابين بفيروس كورونا بالمستشفى الإقليمي بأكادير . ومنع “كوفيد” من الاعتقال الفوري للمعني بالأمر، وبتنسيق مع إدارة المستشفى سالف الذكر، تم الاتفاق على إشعار المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة حال تماثله للشفاء، لاقتياده قصدأكمل القراءة »
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