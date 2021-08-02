اذاعة وتلفزيون
سلمى رشيد وسط انتقادات
وجدت المغنية سلمى رشيد، نفسها مباشرة بعدما نشرت صورة لها داخل مركز للتلقيح، وسط انتقادات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر نشطاء أن رشيد حظيت بمعاملة خاصة عند تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وهو ما جر عليها الانتقادات، مؤكدين أن الكرسي الذي ظهرت وهي تجلس عليهأكمل القراءة »
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