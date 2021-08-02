الرياضة
إنجاز جديد لإناث الجيش
تأهلن إلى دوري الأبطال بعد اكتساح الإسكان التونسي بـ 10 أهداف حقق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية إنجازا تاريخيا، عقب الفوز على بنك الإسكان التونسي ب10 أهداف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بالملعب البلدي في بركان، لحساب تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى النسخة الأولى من مسابقة دوريأكمل القراءة »
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