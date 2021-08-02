الأولى
نداء سلام ملكي
خطاب العرش حمل رسالة تغليب الحكمة والمصالح العليا للمغرب والجزائر لتجاوز وضع مؤسف بعث الملك في خطاب الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش رسالة سلام إلى حكام الجارة الشرقية، إذ دعا جلالته إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات البلدين. اعتبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا