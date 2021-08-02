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حوادث

إدانة مغتصب نزيل بدار الطالب

منذ دقيقتين
توبع في حالة سراح وقاضي التحقيق اقتنع بتورطه في جناية هتك عرض بالعنف قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 54 سنة مطلق وأب لطفل، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قاضي التحقيق بجناية، هتك عرض قاصر مع استعمال العنف.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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