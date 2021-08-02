الرياضة
الفوسفاط يقلص منحته لآسفي
أفادت مصادر مسؤولة أن المجمع الشريف للفوسفاط قرر تقليص الدعم السنوي المخصص لأولمبيك آسفي، انطلاقا من الموسم المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن هناك مقترحا يقضي بتقليص المنحة المخصصة لفريق كرة القدم من مليار و280 مليون سنتيم سنويا إلى 800 مليون سنويا و200 مليون سنتيم ستخصص لباقي الفروع المنضويةأكمل القراءة »
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