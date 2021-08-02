الرياضة
المحمدية يسعى لخطف خلوة
يسعى شباب المحمدية، الذي يدربه امحمد فاخر، إلى التعاقد مع هشام خلوة، لاعب وسط ميدان المغرب التطواني، الذي غادر إلى القسم الثاني. وذكرت مصادر متطابقة أن المفاوضات بين الطرفين قطعت أشواطا مهمة لارتداء لخلوة قميص الشباب بداية من الموسم المقبل. وينتظر هشام أيت منة افتتاح الميركاتو لتقديم عرض رسمي لخلوة،أكمل القراءة »
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