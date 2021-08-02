الرياضة
الفتح ونقطة الضوء
قدم الفتح درسين في موسم واحد لباقي الأندية الوطنية، فماهي؟ الدرس الأول، أنه في عز أزمة اللاعبين، ومعضلة التكوين بكرة القدم الوطنية، فإن الفتح حطم الرقم القياسي في عدد اللاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة في الفريق الأول، كما أنه أكثر الأندية تمثيلية بمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، في وقتأكمل القراءة »
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