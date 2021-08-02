حوادث
ميثاق أخلاقي لانتخابات القضاة
ضرورة اعتماد المرشحين على الشفافية والتنافس الشريف حسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تاريخ إجراء الانتخابات المهنية بشأن ممثلي القضاة به، وحدد 23 أكتوبر المقبل لإجرائها، بأربعة وعشرين مكتبا للتصويت. الانتخابات المقبلة للقضاة، التي تجرى لأول مرة بعيدا عن السلطة التنفيذية بعد استقلال السلطة القضائية، ستتم وفق ميثاق أخلاقي سيصدرهأكمل القراءة »
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