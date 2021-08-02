أكبر حجر ياقوت في العالم وقف عمال يحفرون بئرا في الفناء الخلفي لأحد المنازل، على وجود حجر ضخم من الياقوت تصل قيمته إلى 100 مليون دولار. وذكرت هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه وقع اكتشاف الحجر الكريم، الذي يبلغ وزنه 2.5 مليون قيراط، والذي يعتقد أنه أكبر حجر ياقوتأكمل القراءة »
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