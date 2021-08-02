الرياضة
أم الألعاب تحمل الآمال من جديد
بقالي وتندوفت في نهائي 3 آلاف متر موانع وبوكراع: قمنا بما يلزم إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) تتجه أنظار عشاق ألعاب القوى الوطنية إلى الملعب الأولمبي بطوكيو، اليوم (الاثنين)، حيث يخوض سفيان بقالي ومحمد تندوفت نهائي 3 آلاف متر موانع، انطلاقا من الواحدة والربع ظهرا. وأكد محمدأكمل القراءة »
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