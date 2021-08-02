الصباح الفني
الأشراقي يهمس وترا بتطوان
شارك في الحفل الختامي لمهرجان العود بأحدث معزوفاته شارك الفنان محمد الأشراقي ضمن فعاليات الحفل الاختتامي للمهرجان الدولي للعود بتطون، مساء الخميس الماضي، خلال وصلة موسيقية بثت على الصفحات الخاصة للمهرجان بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنظيم الدورة في نسخة رقمية. واشتمل برنامج عرض الفنان الأشراقي على معزوفات جديدة ألفها أخيراأكمل القراءة »
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