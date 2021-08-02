اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” توصي بالمساواة بين الأحزاب
شددت على ضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي أزاحت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قبل أيام، الستار عن تفاصيل مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، الصادر في ثاني يوليوز الماضي، والمتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهويةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا