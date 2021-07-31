أولمبياد طوكيو … إقصاء العرافي في نصف نهاية سباق 800م

أقصيت العداءة المغربية رباب العرافي ،اليوم السبت، في نصف نهاية سباق 800م ، ضمن مسابقة ألعاب القوى، التي جرت برسم اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وودعت العرافي المنافسات من هذا الدور بعد احتلالها المركز السادس في السلسلة الإقصائية الثالثة للسباق بقطعها المسافة في زمن قدره 1 د و59 ث و86 /100.

وعاد الفوز في السباق للبريطانية يلي هودجكينسون بتوقيت 1 د و59 ث و12 /100، متقدمة على الصينية وانغ تشونيو بتوقيت 1 د و59 ث و14 /100، تليها في الرتبة الثالثة الأمريكية رايفين روجرز بتوقيت 1 د و59 ث و28/ 100.

وكانت العداءة المغربية تأهلت ،أمس الجمعة، إلى نصف نهاية سباق 800م بعد احتلالها المركز الثالث في سباق السلسلة الإقصائية السادسة بتوقيت 2 د و00 ث و96/ 100.