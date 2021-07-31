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مواقـع التواصـل مـلأت الفـراغ

منذ 44 ثانية
بنزاكور حمل مسؤولية خلق فئة من الشباب “اللا مبالي” للتعليم والتربية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني حدد محسن بنزاكور، متخصص في علم النفس الاجتماعي، مختلف العوامل المساهمة في خلق فئة من الشباب غير المهتم بالشأن العام والقضايا الوطنية، مؤكدا فشل التأطير السياسي والتعليم، بشكل عام، في بناء المواطن الذي يحمل رسالةأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية
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