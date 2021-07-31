حوادث
دهـس شرطـي فـي مسيـرة “الطاكسيـات”
أعمال “بلطجة” وتهديدات بالانتحار بعد تفريق احتجاج بالبيضاء ضد إجراءات الطوارئ عاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، أول أمس (الخميس)، لحظات عصيبة، بعد أن اندلعت مواجهة عنيفة بينها وبين عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين لجأ بعضهم إلى أعمال البلطجة وتطبيق “شرع اليد” لعرقلة تنفيذ القانون. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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