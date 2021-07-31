حوادث
الإجهاض يطيح بممرض بأزرو
تابعت النيابة العامة بابتدائية أزرو، أول أمس (الخميس)، ممرضا بتهمة الإجهاض، وأمرت بإيداعه السجن المحلي كما امرأة تابعتها في الملف نفسه لأجل المشاركة في الإجهاض والفساد، بعد إيقافها بفيلا سكنية حولها الممرض عيادة للإجهاض السري في ظروف تشكل خطرا على صحة الحوامل وأجنتهن. وأوقف الممرض والفتاة الحامل، الأحد الماضي منأكمل القراءة »
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