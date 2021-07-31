حوادث
“بيدوفيل” خمسيني يستعبد طفلة
استغلها في “التبوعير” وممارسة الجنس رغم أن سنها لا يتجاوز تسع سنوات أحالت مصالح أمن مولاي رشيد بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، خمسينيا يحترف جمع النفايات والمتلاشيات على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعد إيقافه متلبسا بممارسة الجنس على طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، داخل «عشة» بمنطقة الهراويين. وأثار مشهدأكمل القراءة »
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