حوادث
مليار يورط المركز السينمائي المغربي
شكاية تتهم مسؤوليه بتفويت دعم شركة إنتاج أجنبية إلى أخرى مغربية بطرق مشبوهة ورطت شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية، الأربعاء الماضي، إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، مسؤولين بالمركز السينمائي المغربي، بعد أن طالبت فيها بفتح تحقيق في ظروف استفادة شركة مغربية من مبلغ مليار و200 مليون بطرق مشبوهة، كان مخصصاأكمل القراءة »
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