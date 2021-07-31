الرياضة
فريق نسوي يهدد بالاعتصام بسلا
دخل الأمجاد الرياضي السلاوي للكرة النسوية أزمة خانقة، رغم تتويجه بطلا لكأس العرش عن جهة الرباط سلاالقنيطرة. ولا يتوفر الفريق على أي دعم، ما جعل رئيسه يبيع دراجة نارية، واقتراض مبلغ إضافي، لتخفيف أزمة الفريق. وقال الرئيس سعيد الشعباني “وعدني عدد من المسؤولين، بالدعم، لكن كل ذلك كذب، علما أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا