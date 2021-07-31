الرياضة
اتحاد بن احمد يحتج على العصبة
وجه المكتب المسير لاتحاد بن احمد رسالة احتجاجية إلى الكتابة العامة لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، يطالب من خلالها بتأجيل مباراتي الجولة الثالثة من مباريات السد المؤهلة للصعود إلى القسم الثاني هواة. وأفادت إدارة الفريق في الرسالة الاحتجاجية، التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أنها تطالب بتأجيل الجولة الثالثة، إلى حينأكمل القراءة »
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