أســــــرة
نصائح لتعلم النظام
يشدد الاختصاصيون على ضرورة تعليم الأطفال النظام في الحياة، سيما أن الأمر لا ينحصر في ترتيب غرفهم وأسرتهم وألعابهم، إذ أن الموضوع أعمق من ذلك بكثير. ويرى الاختصاصيون أن تعليم الطفل النظام، يساعده على تنظيم وقته وأفكاره وأولوياته وجدوله اليومي وتجعله مسؤولا عن نفسه، وبالتالي ينشأ الطفل مع معرفة عميقةأكمل القراءة »
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