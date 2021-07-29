أســــــرة
الحوار يحصن الأطفال نفسيا وجسديا
بومديان قالت إن أسس الشخصية السليمة توضع خلال مرحلة الطفولة قالت عصماء بومديان، طبيبة ومعالجة نفسية، إن الخلل أو انعدام التواصل بين الآباء والأبناء، يؤديان إلى مشاكل كثيرة، منها تفكك في العلاقات بين الأسرة وانتشار البغض والحقد بين أفرادها وانعدام الثقة بينهم، إلى جانب انقطاع صلة الرحم عند الكبر. وأوضحتأكمل القراءة »
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