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أســــــرة

الحوار يحصن الأطفال نفسيا وجسديا

منذ 58 ثانية
Mother and daughter having a serious talk
بومديان قالت إن أسس الشخصية السليمة توضع خلال مرحلة الطفولة قالت عصماء بومديان، طبيبة ومعالجة نفسية، إن الخلل أو انعدام التواصل بين الآباء والأبناء، يؤديان إلى مشاكل كثيرة، منها تفكك في العلاقات بين الأسرة وانتشار البغض والحقد بين أفرادها وانعدام الثقة بينهم، إلى جانب انقطاع صلة الرحم عند الكبر. وأوضحتأكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية
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