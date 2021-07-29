حوادث
انتحار شرطي بمكناس
استفاق سكان حي «اسباتة» بمكناس، صباح أول أمس (الثلاثاء)، على وقع انتحار شرطي شنقا داخل منزل أسرته في ظروف غامضة. وعلم من مصادر مقربة، أن الشرطي، من مواليد 1991 عازب، كان ينتمي لسلك الأمن العمومي بأرفود، قبل عزله من وظيفته أخيرا، لأسباب مجهولة. ويرجح أنه وضع حدا لحياته بعدما استغلأكمل القراءة »
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