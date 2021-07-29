حوادث
اعتقال صيدليين مزيفين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، صيدليين مزيفين روجا أدوية ومستلزمات طبية بالشارع العام ومحل، قبل إيقافهما بناء على شكاية تقدمت بها الغرفة النقابية لصيادلة فاس، إلى النيابة العامة، بعد توصلها بمعلومات عن نشاطهما. وانتقلت عناصر الشرطة وصيادلة مفتشين بوزارة الصحة، مساء الاثنينأكمل القراءة »
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