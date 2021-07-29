حوادث
شذوذ ينتهي بقتل وحرق
تحرش سبعيني بشاب دفع الجاني إلى تصفيته وإضرام النار في جثته لطمس معالم الجريمة باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الشويطر بإقليم الحوز، أول أمس (الثلاثاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها سبعيني، على يد جان عشريني لم يكن سوى نديمه. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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