حوادث
10 سنوات لرئيس ودادية “المحيط الأزرق”
غرفة الجنح الاستئنافية أبقت على الحكم الابتدائي ومصير المنخرطين مازال مجهولا أيدت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، الاثنين الماضي، الحكم الصادر في حق نوفل الورادي، رئيس ودادية «المحيط الأزرق» بالمنصورية، وقضت في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وغرامة قدرهاأكمل القراءة »
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