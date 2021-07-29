الرياضة
برشيـد ينجـو بأعجوبـة
منح أسامة حفاري، فوزا مهما ليوسفية برشيد، على اتحاد طنجة، (1/0)، خلال المباراة، التي أقيمت أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب البلدي، لحساب الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول، ليضمن لفريقه البقاء بشق الأنفس. وأحرز حفاري هدفا من ضربة خطأ مباشرة، نفذها بدقة بالقدم اليسرى، لتستقر في شباك الحارس الشاب عماد عسكر،أكمل القراءة »
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