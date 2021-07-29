الرياضة
الغـازي فـي قلـب العاصفـة
جماهير المغرب التطواني تحمل المكتب مسؤولية الإخفاق عجز المغرب التطواني عن ضمان مكانه في القسم الأول، إثر هزيمته في الجولة الأخيرة، أمام نهضة بركان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب الأب جيكو بالبيضاء، مساء أول أمس (الثلاثاء). وحملت الجماهير التطوانية الغاضبة مسؤولية هذا الاندحار، إلى المكتب المسير،أكمل القراءة »
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