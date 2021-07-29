خاص
تنزيل دستور ديمقراطي
تعاقد وطني شامل أطره خطاب 9 مارس وفق سبعة مرتكزات دستورية واضحة دخل المغرب نادي الدساتير الديمقراطية بالتنصيص على تعاقد وطني شامل، أطره خطاب 9 مارس، الذي وضع دستور 2011 وفق سبعة مرتكزات، عبر تعيين رئيس الحكومة على أساس نتائج انتخابات مجلس النواب. ضمن السياق ذاته كان مأمولا، أن تواكبأكمل القراءة »
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