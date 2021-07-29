خاص
درع ملكي ضد ضربات كورونا
الملك أعطى تعليماته لإحداث لجنة اليقظة ومنح مساعداتها للمواطنين المتضررين كانت لجائحة فيروس كورونا، تأثيرات سلبية على كل القطاعات، سيما أن المغرب، كان مضطرا إلى اعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي. وفي الوقت الذي اشتدت فيه الازمة، أصدر الملك محمد السادس في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومةأكمل القراءة »
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