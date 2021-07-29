الرياضة
مراكش ترفض استضافة الوداد وتطوان
القرار فرضه كورونا وأحرج الجامعة وأكادير والجديدة خياران بديلان رفضت جهة مراكش آسفي احتضان نصف نهائي كأس العرش الذي يجمع الوداد بالمغرب التطواني بعد غد (السبت)، بسبب ارتفاع عدد الإصابات ب “كورونا”. ووضعت سلطات مراكش جامعة كرة القدم، في موقف حرج، من خلال هذا القرار، إذ باتت مطالبة بالبحث عنأكمل القراءة »
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