خاص
إصلاح وتحديث القضاء
الهيني اعتبر استقلالية القضاء من أهم أوراش الإصلاح التي تحققت في عهد محمد السادس لربح رهان التطور والتنمية قال محمد الهيني محام بهيأة تطوان، إن الملك محمد السادس، أكد في مناسبات عديدة، على الأولوية التي يحظى بها القضاء في مجال الإصلاح، مشيرا إلى إعلان جلالته حرصه الكامل على النهوض بقطاعأكمل القراءة »
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