وطنية
نقابات تطارد رئيس جماعة الرباط
قدمت طعونا انتخابية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة ببطلان انتخابات ممثلي الموظفين طعن وكلاء لوائح من نقابات مختلفة في نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنظمة، من قبل جماعة الرباط في 16 يونيو الماضي، وطالبوا في مقال افتتاحي المحكمة الإدارية بالرباط ببطلان نتائجها. وسجلت الطعون الانتخابية بتاريـــــــــــخ 22 يونيــــــو الماضــــي، وتــــمأكمل القراءة »
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