وطنية
أطفال مقاتلي “داعش” ينتظرون العودة
ينتظر عشرات الأطفال المغاربة، حلول موعد ترحيلهم نحو الوطن، بعد تمكن جد مغربي من استلام حفيديه من أمهما السورية بتركيا، إذ قضى شهرين في طرق أبواب السفارة بتركيا ومؤسسات أخرى، ليتمكن في الأخير بجلبهما إلى المملكة، بعد توقيع أمهما تنازلا لفائدته في السفارة المغربية بتركيا. وقالت مصادر “الصباح”، من تنسيقيةأكمل القراءة »
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