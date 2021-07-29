وطنية
سوء التنظيم يربك التلقيح بالفنيدق
الراغبون في أخذ الجرعات يقضون ساعات من الانتظار دون أن يصل دورهم اختار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالفنيــــــدق، صفحاتهـــــــم أو قنواتهم لبث مشاهد وصور الفوضى التي باتت تشهدها عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بأحد المراكز، والتي تسببت نتيجة ما تعرفه من اكتظاظ في إغماء امرأة، صباح أول أمسأكمل القراءة »
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