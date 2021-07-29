وطنية
استقالات جماعية ونزوح حزبي بالصويرة
يعيش إقليم الصويرة، خلال الفترة الأخيرة، على وقع المفاجآت الحزبية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ شهد الإقليم مجموعة استقالات ونزوح فردي أو جماعي من حزب لآخر، بعد أن اشتدت حروب التزكيات والمواقع وبلغت أوجها. وفي هذا السياق شهد الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تكاط بإقليم الصويرة،أكمل القراءة »
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