الرياضة
الفتح يضمن البقاء وفريقا للمستقبل
نجح الفتح في ضمان بقائه رسميا بالقسم الأول، بعد الفوز على شباب المحمدية بهدفين لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب مركب مولاي الحسن في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات البطولة. واحتاج الفتح إلى الدورات الأخيرة، من أجل تفادي النزول إلى القسم الثاني، بعدما كان مهددا بالالتحاقأكمل القراءة »
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