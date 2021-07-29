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تبون في ورطة … حراك جديد بالجزائر بسبب الحالة الوبائية الكارثية

منذ 29 ثانية
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(FILES) In this file photo taken on December 19, 2019 Algerian President-elect Abdelmadjid Tebboune sits during the formal swearing-in ceremony in the capital Algiers. - A month after Algerian President Abdelmadjid Tebboune was hospitalised in Germany and tested positive for coronavirus, uncertainty about his health is fuelling questions about the country's leadership. Tebboune, who is 75 and a heavy smoker, was admitted to hospital in Germany on October 28 to undergo "in-depth medical examinations", according to the presidency. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

شهدت مناطق عدة بالجزائر حراكا غير مسبوق، بسبب الوضع الصحي الذي أصبح لا يطاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وعرفت وسائل التواصل الإجتماعي نداءات إستغاثة بكل من وهران وتيزي وزو ومناطق بالعاصمة الجزائر، لمرضى وأطباء نقلوا معاناتهم للعالم، وطالبوا الدولة بالتدخل العاجل باحتواء وضع بات كارثيا، في ظل نقص حاد في الأكسجين الذي يساهم في ارتفاع عدد الوفيات.

وانتقد أطباء الرئيس عبد المجيد تبون، واصفين خطاباته ب”الكاذبة”، بسبب قوله إن الجزائر تتوفر على أفضل نظام صحي من دول كثيرة، وهو الأمر الذي أثار غضب الجزائريين.

وتسجل البلاد أعداد إصابة كثيرة في الأيام القليلة الماضية، ما دفع بالحكومة إلى إعادة الحجر الصحي في بعض المناطق.

 

منذ 29 ثانية
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