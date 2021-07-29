تبون في ورطة … حراك جديد بالجزائر بسبب الحالة الوبائية الكارثية

شهدت مناطق عدة بالجزائر حراكا غير مسبوق، بسبب الوضع الصحي الذي أصبح لا يطاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وعرفت وسائل التواصل الإجتماعي نداءات إستغاثة بكل من وهران وتيزي وزو ومناطق بالعاصمة الجزائر، لمرضى وأطباء نقلوا معاناتهم للعالم، وطالبوا الدولة بالتدخل العاجل باحتواء وضع بات كارثيا، في ظل نقص حاد في الأكسجين الذي يساهم في ارتفاع عدد الوفيات.

وانتقد أطباء الرئيس عبد المجيد تبون، واصفين خطاباته ب”الكاذبة”، بسبب قوله إن الجزائر تتوفر على أفضل نظام صحي من دول كثيرة، وهو الأمر الذي أثار غضب الجزائريين.

وتسجل البلاد أعداد إصابة كثيرة في الأيام القليلة الماضية، ما دفع بالحكومة إلى إعادة الحجر الصحي في بعض المناطق.