أســــــرة
3 أضرار لشرب الماء
يؤكد الأطباء أنه لا ينبغي إعطاء الرضيع الماء قبل بلوغه 6 أشهر، إلا في حالة واحدة إذا كان يعاني الإمساك لكن بكمية قليلة. ويحدد الأطباء ثلاثة أضرار لشرب الرضيع الماء قبل بلوغ ستة أشهر، وأولها فقدان الوزن بشكل غير طبيعي، نظرا لأن شربه يملأ معدته ويقلل شهيته للرضاعة. أما ثانيأكمل القراءة »
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