أســــــرة
فقدان الاحترام يهدد العلاقة الزوجية
الكذب والنفاق وإفشاء الأسرار عوامل تؤدي إلى توترها يعتبر الاحترام أحد مقومات نجاح العلاقة الزوجية، والذي ينبغي الحفاظ عليه لضمان استقرارها وعدم نشوب مشاكل بين الزوجين. ويقول المختصون في العلاقات الزوجية، إن فقدان الزوج احترامه لشريكة حياته يكون له تأثير سلبي، والذي غالبا ما ينتج عن مجموعة من السلوكات، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا