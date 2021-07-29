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خاص

ضامن التعددية

منذ 42 ثانية
Morocco's King Mohammed VI is applauded on the first session of the parliament after last month's parliamentary elections in Rabat, 12 Ocotober 2007. AFP PHOTO / ALI LINH / AFP PHOTO / ALI LINH
الملك دعا الأحزاب إلى الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين أكد الملك محمد السادس، مرارا تمسكه بمبدأ التعددية الحزبية في البلاد، داعيا الجميع إلى التحلي بروح الوطنية، والمسؤولية من أجل رفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتأطيرهم، وذلك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية المنتهية ولايتها. وقال ملك البلاد، إن الهدف الأسمىأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية
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