خاص
ضامن التعددية
الملك دعا الأحزاب إلى الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين أكد الملك محمد السادس، مرارا تمسكه بمبدأ التعددية الحزبية في البلاد، داعيا الجميع إلى التحلي بروح الوطنية، والمسؤولية من أجل رفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتأطيرهم، وذلك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية المنتهية ولايتها. وقال ملك البلاد، إن الهدف الأسمىأكمل القراءة »
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