الرياضة
لاعبو الفتح يسيلون لعاب أندية أوربية
لشبونة يريد الراوي ومبارك مطلوب ببورتو وموهوب ولهتيمي ببلجيكا قدمت أندية أوربية عروضا رسمية لأربعة لاعبين من شباب الفتح الرياضي لكرة القدم، تألقوا مع الفريق والمنتخبات الوطنية. وكشفت مصادر مطلعة أن الفرق المذكورة كونت تقارير شاملة عن أربعة لاعبين بالفتح، قبل تقديم عروض رسمية، ويتعلق الأمر بسبورتينغ لشبونة الذي قدمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا