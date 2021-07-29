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الرياضة

لاعبو الفتح يسيلون لعاب أندية أوربية

منذ 28 ثانية
لشبونة يريد الراوي ومبارك مطلوب ببورتو وموهوب ولهتيمي ببلجيكا قدمت أندية أوربية عروضا رسمية لأربعة لاعبين من شباب الفتح الرياضي لكرة القدم، تألقوا مع الفريق والمنتخبات الوطنية. وكشفت مصادر مطلعة أن الفرق المذكورة كونت تقارير شاملة عن أربعة لاعبين بالفتح، قبل تقديم عروض رسمية، ويتعلق الأمر بسبورتينغ لشبونة الذي قدمأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية
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