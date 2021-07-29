خاص
المغـرب أصبـح دولـة محوريـة
الروداني: 163 دولة لا تعترف بالكيان الوهمي والرباط لها دور في محاربة الإرهاب قال الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو إستراتيجية والأمنية، إن الرؤية الملكية الاستباقية رفعت من شأن المغرب وجعلته يلعب دورا محوريا في صناعة أي سياسة إقليمية ودولية في منطقة شمال إفريقيا، وبالقارة الإفريقية ككل. وأوضح الخبير فيأكمل القراءة »
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