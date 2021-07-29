خاص
بناء مغرب المستقبل
المريزق: الحصيلة المشرفة لعهد محمد السادس تشكل مدخلا لبناء مغرب قوي أكد المصطفى المريزق، أستاذ التعليم العالي والباحث في السوسيولوجيا بجامعة مكناس، أن ما يلفت النظر اليوم، في ذكرى عيد العرش، هو هذا الزخم من التحولات الكمية والكيفية التي عرفتها العشرية الأخيرة (2011/2021) مع الملك محمد السادس، والتي يمكن أنأكمل القراءة »
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