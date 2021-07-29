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خاص

كل المؤشرات إيجابية

منذ دقيقتين
رسائل اقتصادية مطمئنة بخصوص الوضعية الوبائية تستبعد حدوث أضرار جسيمة أظهر الاقتصاد الوطني في السنة الجارية، بفضل الخطط الملكية، مؤشرات إيجابية للانتعاش في القطاعات الرئيسية، متجها بوتيرة ثابتة، نحو نمو أكثر صلابة، إذ بفضل حملة التلقيح ضد كورونا، المشهود بنجاحها عالميا، تمكنت المملكة من تخفيف القيود الصحية واستئناف دينامية الاقتصادأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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