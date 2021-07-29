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خاص

احتفاء بالرياضة والرياضيين

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Morocco's King Mohammed VI waves as he poses for a photo with Morocco's Raja Casablanca players before their 2013 FIFA Club World Cup final soccer match against Germany's Bayern Munich at Marrakech stadium December 21, 2013. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (MOROCCO - Tags: SPORT SOCCER ROYALS ENTERTAINMENT)
لا يفوت الملك مناسبة دون تهنئة الأندية والممارسين ورسم خارطة الإصلاح في خطاب المناظرة لا يفوت الملك محمد السادس، فرصة لتهنئة الرياضيين بالإنجازات وحمل العلم الوطني عاليا في المحافل الدولية. ودأب جلالته على تهنئة الأندية المتوجة بالألقاب القارية والدولية والرياضيين المتفوقين محليا ودوليا، على غرار الوداد والرجاء الرياضيين في أكثرأكمل القراءة »


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