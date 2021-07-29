خاص
احتفاء بالرياضة والرياضيين
لا يفوت الملك مناسبة دون تهنئة الأندية والممارسين ورسم خارطة الإصلاح في خطاب المناظرة لا يفوت الملك محمد السادس، فرصة لتهنئة الرياضيين بالإنجازات وحمل العلم الوطني عاليا في المحافل الدولية. ودأب جلالته على تهنئة الأندية المتوجة بالألقاب القارية والدولية والرياضيين المتفوقين محليا ودوليا، على غرار الوداد والرجاء الرياضيين في أكثرأكمل القراءة »
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